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Правительство Венесуэлы представило новые банкноты и «цифровой» боливар
Весь мир
Правительство Венесуэлы представило новые банкноты и «цифровой» боливар
Global Look Press  /  Jesus Vargas / dpa

Каракас, 1 октября. Национальный банк Венесуэлы ввел в обращение новые денежные знаки. Это произошло в рамках деноминации национальной валюты страны — боливара, который лишился шести нулей.

На этот шаг власти Венесуэлы пошли из-за сложностей в ведении расчетов, возникших в результате гиперинфляции и обесценивания боливара, что связано с тяжелой экономической ситуации в стране, страдающей от санкций со стороны США и ряда других стран.

«Государственная и частная финансовые системы готовы исключить шесть нулей из нашей валюты и придать импульс цифровому боливару», — заявила вице-президент Делси Родригес, отметив, что новые купюры номиналом 5 и 10 боливаров начнут хождение с 4 октября.

О готовящейся деноминации Центральный банк Латиноамериканской страны объявил в начале июля. Правительство отмечает, что старые купюры можно будет свободно обменять на новые. При этом деноминация никак не скажется на ценах и на доходах населения.

Деньги с новым номиналом вводятся параллельно с началом использования в банковской системе цифрового боливара, который, по замыслу властей, должен сократить использование в расчетах долларов США, что поможет затормозить рост инфляции и создать предпосылки для восстановления экономики страны.

Экономическая ситуация в Венесуэле резко ухудшилась в результате охватившего страну политического кризиса, который разразился после того, как в январе 2019 года председатель парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы. Многие иностранные государства, в том числе США, Великобритания и страны ЕС признали Гуайдо законным лидером страны. После этого правительству Николаса Мадуро было отказано в доступе к счетам в иностранных банках, на которых хранятся государственные средства.

Гуайдо хочет потратить золотой запас Венесуэлы
Global Look Press  / Pedro Rances Mattey / dpa

В настоящее время законные власти Венесуэлы пытаются вернуть право распоряжаться золотым запасом страны, который хранится в Банке Англии, оспаривая в суде попытки команды самопровозглашенного президента Гуайдо получить доступ к золоту, стоимость которого оценивается в 3 миллиарда долларов.

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венесуэла деноминация
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