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Виолончелист Сергей Ролдугин награжден орденом указом президента России

  /   Обновлено: 01 октября 2021 22:24
Общество
Виолончелист Сергей Ролдугин награжден орденом указом президента России
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 1 октября. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени народного артиста РФ, виолончелиста Сергея Ролдугина.

Соответствующее постановление главы государства было опубликовано 1 октября на портале официальных правовых актов. Артист был награжден за свой вклад в российскую культурную деятельность и многолетнюю работу, направленную на развитие этой сферы.

Сергею Ролдугину недавно исполнилось 70 лет. Он родился в Сахалинской области. Уже на протяжении 15 лет артист является художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки, создание которого инициировал сам. Музыкант выступает на концертах в составе оркестров в России и за рубежом, а также имеет собственный репертуар.

Орден «За заслуги перед Отечеством» от Владимира Путина также получил и Рамзан Кадыров. Награда была присуждена за неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу.

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