Банги, 1 октября. Национальные войска Центральноафриканской Республики (FACA) заняли позиции на северо-западе страны. Усиление боеготовности связано с поступившей информацией об активизации боевиков в окрестностях провинции Омбелла-Мпоко.

«Около тысячи бойцов развернуты в непосредственной близи от потенциального очага угрозы. Также их прикрывает подкрепление, которое при необходимости окажет поддержку основным силам», — рассказал один из офицеров Генштаба ЦАР.

Остальные формирования в это время продолжают заниматься разминированием освобожденных населенных пунктов и патрулированием дорог между городами. Об этом сообщил пресс-секретарь вооруженных сил Центральноафриканской Республики Августин Нданко-Кпако.

Несмотря на дезинформационную кампанию, проспонсированную западными интересантами и направленную на очернение имиджа правительственных войск, солдаты FACA сохраняют боевой настрой и успешно справляются с поставленными задачами.

Ранее появились сообщения, что жители города Золе уличили бангладешский контингент многопрофильной миссии ООН в размещении противопехотных мин на подъезде к населенному пункту.