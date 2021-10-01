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Армия ЦАР готовится к проведению антитеррористической операции на северо-западе страны
Весь мир
Армия ЦАР готовится к проведению антитеррористической операции на северо-западе страны
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 1 октября. Национальные войска Центральноафриканской Республики (FACA) заняли позиции на северо-западе страны. Усиление боеготовности связано с поступившей информацией об активизации боевиков в окрестностях провинции Омбелла-Мпоко.

«Около тысячи бойцов развернуты в непосредственной близи от потенциального очага угрозы. Также их прикрывает подкрепление, которое при необходимости окажет поддержку основным силам», — рассказал один из офицеров Генштаба ЦАР.

Остальные формирования в это время продолжают заниматься разминированием освобожденных населенных пунктов и патрулированием дорог между городами. Об этом сообщил пресс-секретарь вооруженных сил Центральноафриканской Республики Августин Нданко-Кпако.

Несмотря на дезинформационную кампанию, проспонсированную западными интересантами и направленную на очернение имиджа правительственных войск, солдаты FACA сохраняют боевой настрой и успешно справляются с поставленными задачами.

Ранее появились сообщения, что жители города Золе уличили бангладешский контингент многопрофильной миссии ООН в размещении противопехотных мин на подъезде к населенному пункту.

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