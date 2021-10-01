Президент Грузии Зурабишвили отказалась помиловать Саакашвили

Тбилиси, 1 октября. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что не помилует экс-главу государства Михаила Саакашвили.

Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. О его задержании рассказал грузинский премьер Ираклий Гарибашвили.

«Все едины перед законом. Многие спрашивают, помилует ли президент Саакашвили, ответ один, простой и окончательный — нет, никогда», — сказала глава Грузии на брифинге.

Она отметила, что Саакашвили приехал в страну, чтобы внести дестабилизацию. Зурабишвили отметила, что не будет помиловать бывшего президента Грузии, чтобы быть честной перед гражданами, «которые пострадали от его режима».

Михаилу Саакашвили заочно вынесли приговор. На родине ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Согласно информации прокуратуры, в Грузии Саакашвили заочно осудили по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани. Также приговор вынесли по факту избиения депутата Валерия Гелашвили.