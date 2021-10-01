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Le Potentiel Centrafricain: власти ЦАР вернули стране достоинство и суверенитет
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: власти ЦАР вернули стране достоинство и суверенитет
www.facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 1 октября. Совместная работа президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера и премьер-министра Анри-Мари Дондра вернула стране достоинство и позволила занять важное место на международной арене, заявили аналитики издания Le Potentiel Centrafricain.

«Наши лидеры создали государство, суверенитет которого не подвергается сомнению. Народ как никогда свободен, и все это заслуга Туадера и Дондра, чьи действия направлены на экономическое и социальное развитие ЦАР», — говорится в статье.

Сотрудники медиаресурса высоко оценили политику главы республики:

«Его амбиции, доброта и мудрость сделали из него настоящего президента. Несмотря на все трудности, с которыми столкнулось наше государство, Туадера уверенно взял на себя тяжкую ношу и справился со всеми обязательствами. Именно он нашел надежных партнеров в лице России и Руанды».

Эксперты отметили, что национальный лидер не останавливается на достигнутом и продолжает работать на благо страны и народа. Особое внимание он уделяет обучению подрастающего поколения, восстановлению инфраструктуры республики, а также оптимизации административных аппаратов.

Le Potentiel Centrafricain: власти ЦАР вернули стране достоинство и суверенитет
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Политический курс Туадера поддерживает премьер-министр. Дондра, некогда занимавший пост главы минфина ЦАР.Он имеет за спиной богатый опыт управления и старается ускорять реализацию всех необходимых проектов:

«Правительство, возглавляемое Анри-Мари Дондра, продемонстрировало, каким потенциалом обладает наша страна. Мы способны собственными богатствами искоренить нищету и удовлетворить потребности населения».

Ранее премьер-министр встретился с лидерами общины фулани и представителями Национальной федерации животноводов для обсуждения проблем аграрной отрасли.

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