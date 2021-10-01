Саакашвили стал фигурантом уголовного дела о пересечении границы Грузии

Тбилиси, 1 октября. В Грузии возбудили уголовное дело из-за пересечения границы экс-президентом страны Михаилом Саакашвили, сообщили в прокуратуре.

Саакашвили ранее распространил видеообращение, в котором заявил, что якобы находится в Батуми. Видео было снято ночью. На записи можно было увидеть море и похожие на застройку Батуми здания. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в пятницу сообщил о задержании Саакашвили.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что не помилует Саакашвили, заявив, что перед законом все едины. Зурабишвили рассказала, что ее часто спрашивают о помиловании экс-президента. Ответ на этот вопрос один и окончательный — «нет, никогда», подчеркнула Зурабишвили.

По ее словам, Саакашвили приехал в страну для внесения дестабилизации. Глава государства подчеркнула, что не станет миловать политика, чтобы быть честной перед гражданами, «которые пострадали от его режима».