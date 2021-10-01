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Руководство ООН отказалось расследовать преступления высланных из Эфиопии сотрудников
Весь мир
Руководство ООН отказалось расследовать преступления высланных из Эфиопии сотрудников
wikipedia.org  /  U.S. Mission Photo by Eric Bridiers / Public Domain

Аддис-Абеба, 1 октября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опубликовал заявление в связи с решением правительства Эфиопии выдворить из страны семь сотрудников гуманитарных миссий организации, которых обвинили в поддержке боевиков.

«Я шокирован информацией о том, что эфиопские власти объявили семь работников ООН, в том числе высокопоставленных должностных лиц, персонами нон грата. Все операции осуществляются в соответствии с основными принципами гуманности, беспристрастности, нейтралитета и независимости. В Эфиопии ООН оказывает жизненно необходимую помощь людям, которые в ней остро нуждаются», — заявил Гутерреш.

При этом генсек международной организации не предпринял попыток выяснить подробности произошедшего инцидента.

«Я полностью доверяю своим сотрудникам, выполняющим эту работу. В данный момент мы ведем переговоры с правительством в надежде на то, что работникам позволят продолжить осуществлять деятельность на территории страны», — заключил чиновник.

Ранее выяснилось, что персонал ООН оказывал поддержку сепаратистам из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Власти страны обвинили иностранцев во вмешательстве и подрыве нацбезопасности.

Также давление на правительство Эфиопии оказал Вашингтон, наложив на страну санкции. Ограничения запрещают оказание услуг военного назначения и ввоз в республику оборонных изделий.

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африка эфиопия
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