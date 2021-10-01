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Жители Мали осудили Францию за распространение антиправительственных вбросов
Весь мир
Жители Мали осудили Францию за распространение антиправительственных вбросов
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Бамако, 1 сентября. Известный малийский блогер BaronTre осудил Францию за дезинформационную кампанию против местных властей. В социальных сетях и новостных ресурсах появились фейки, якобы жители республики нуждаются в военном присутствии Франции. Однако вбросы не имеют ничего общего с реальностью.

«Сфабрикованные новости, дезинформация, токсичная кампания против Мали. Методы старых добрых времен мало пригодны. Достойные малийцы все поняли. Откуда у вас такая навязчивая идея остаться в бедной стране? Суверенный народ Мали сам решает свою судьбу, у вас нету шансов», — обратился общественный деятель к представителям Елисейского дворца.

Франция не оставляет попыток вернуть влияние над африканской страной. Однако ее неоколониальная политика расходится с патриотичными интересами легитимного правительства республики.

В связи с этим новые власти Мали оказались в центре информационной атаки, которая призвана убедить людей в том, что страна нуждается в военном контингенте Пятой республики. Но малийцы не поверили ангажированным СМИ и остались на стороне Бамако, заинтересованного в восстановлении государства и его процветании.

Ранее африканский политолог Григуар Сирилл Донгобада назвал полковника Ассими Гойта лучшим претендентом на должность президента Мали.

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