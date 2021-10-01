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Власти Мали обеспечили главную больницу столицы необходимым транспортом
Весь мир
Власти Мали обеспечили главную больницу столицы необходимым транспортом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Бамако, 1 октября. Правительство Мали обеспечило Центральный универсальный госпиталь «Точка G» транспортом. Министр здравоохранения и социального развития Диминату Сангаре вручила ключи от автомобилей генеральному директору медицинского учреждения.

В распоряжение автопарка больницы передали два автобуса на 32 места каждый, пять карет скорой помощи и две машины связи. Власти республики начали проведение реформ жизненно важных структур Мали.

В первую очередь изменения затронули медицинский сектор.

«Правительство намерено укрепить потенциал системы здравоохранения. Мы надеемся, что с полученным транспортом вы сможете оперативно оказывать помощь нуждающимся по всему Бамако.

Постарайтесь следить за автомобилями и использовать их по назначению. А мы в ближайшее время займемся подготовкой нового персонала и улучшением качества оказываемых в больницах услуг», — заявила Сангаре.

Ранее руководство Мали разработало и приняло закон о создании военной академии для повышения боевого потенциала сил безопасности. Выпускники училища смогут защитить граждан республики от внутренних и внешних угроз.

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