Власти Мали обеспечили главную больницу столицы необходимым транспортом

Бамако, 1 октября. Правительство Мали обеспечило Центральный универсальный госпиталь «Точка G» транспортом. Министр здравоохранения и социального развития Диминату Сангаре вручила ключи от автомобилей генеральному директору медицинского учреждения.

La ministre de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré a remis, ce mercredi 29 septembre, au Centre hospitalier universitaire (CHU) du Point G, deux cars de 32 places chacun, cinq ambulances et deux véhicules de liaison.https://t.co/neuydNcCIE — Mohamed Diawara (@Mohamed38145463) September 30, 2021

В распоряжение автопарка больницы передали два автобуса на 32 места каждый, пять карет скорой помощи и две машины связи. Власти республики начали проведение реформ жизненно важных структур Мали.

В первую очередь изменения затронули медицинский сектор.

«Правительство намерено укрепить потенциал системы здравоохранения. Мы надеемся, что с полученным транспортом вы сможете оперативно оказывать помощь нуждающимся по всему Бамако. Постарайтесь следить за автомобилями и использовать их по назначению. А мы в ближайшее время займемся подготовкой нового персонала и улучшением качества оказываемых в больницах услуг», — заявила Сангаре.

Ранее руководство Мали разработало и приняло закон о создании военной академии для повышения боевого потенциала сил безопасности. Выпускники училища смогут защитить граждан республики от внутренних и внешних угроз.