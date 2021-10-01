Вашингтон следит за развитием ситуации с задержанием Саакашвили

Вашингтон, 1 октября. Вашингтон в курсе сообщений о задержании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и следит за развитием ситуации, заявили в Госдепартаменте США.

Соединенные Штаты призывают Тбилиси обеспечить Саакашвили справедливое обращение, которое соответствует законодательству Грузии и ее обязательствам «в сфере международного гуманитарного права», сообщили РИА Новости в американском внешнеполитическом ведомстве.

Саакашвили приговорен на родине к девяти годам лишения свободы. Экс-президент Грузии признан виновным по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Теперь Саакашвили стал фигурантом уголовного дела о пересечении границы Грузии.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что не помилует экс-главу государства Михаила Саакашвили. Она отметила, что Саакашвили приехал в страну, чтобы внести дестабилизацию.