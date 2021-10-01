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Захарова удивилась реакции Зеленского на задержание Саакашвили в Грузии

  /   Обновлено: 01 октября 2021 21:19
Политика
Захарова удивилась реакции Зеленского на задержание Саакашвили в Грузии
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 1 октября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Украины Владимира Зеленского на задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Захарова удивилась, что Зеленский не выражал обеспокоенности о судьбе главы партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и украинского политического деятеля Анатолия Шария. Об этом официальный представитель российского МИД написала в Telegram-канале.

«Странно, что Зеленский не обеспокоен судьбой, например, Медведчука или Шария, тоном, в частности, СБУ, а также других силовых ведомств Украины об имевшем место на протяжении многих лет развитии ситуации. Видимо, свои подвиги обоняния не тревожат», — отметила Захарова.

Ранее Зеленский отреагировал на новость о задержании в Михаила Саакашвили. Как заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, украинский лидер обеспокоен новостями о задержании прибывшего в Грузию Саакашвили и риторикой руководства этой страны касательно развития сложившейся ситуации.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан в стране. Экс-главу государства отправили в пенитенциарное учреждение. Ему заочно вынесли приговор. На родине ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы.

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захарова зеленский саакашвили
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