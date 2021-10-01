Власти Эфиопии выдворили семь сотрудников ООН за вмешательство во внутренние дела страны

Аддис-Абеба, 1 октября. Правительство Эфиопии выслало из республики семь представителей Организации Объединенных Наций за вмешательство во внутренние дела страны.

Вместо решения вопроса с гуманитарным кризисом, охватившим штат Тыграй, ООН прекратила поставки медикаментов, продовольствия и топлива. Власти республики рассказали, что представители международной организации поддерживают сепаратистов из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

Боевики с ноября прошлого года вступают в вооруженные столкновения с национальной армией и союзными силами.

Вместо стабилизации обстановки, коллективный Запад всячески поддерживает радикалов, погрузивших страну в хаос.

В то время как мирные жители находятся на грани голодной смерти, личный состав НФОТ получает гуманитарную помощь непосредственно от ООН. Работникам дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Официальный представитель Министерства иностранных дел пока что не озвучил подробности инцидента.

Ранее глава МИД Эритреи Осман Салех обвинил Вашингтон в препятствии процессу мирного разрешения конфликта в Эфиопии. США наложили на республику санкции, запрещающие экспорт оборонных технологий и вооружения.