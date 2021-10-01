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Дочь покойного Стива Джобса произвела фурор на модном показе в Париже
Общество
Дочь покойного Стива Джобса произвела фурор на модном показе в Париже
Global Look Press  /  Stefan Lafrentz, via www.imago-i

Париж, 1 октября. Дочь основателя техногиганта Apple Стива Джобса Ева дебютировала на подиуме модного показа во Франции. Выход молодой модели покорил зрителей.

Стив Джобс ушел из жизни десять лет назад, оставив семье внушительное наследство в виде бренда корпорации Apple. Несмотря на это, дочь бизнесмена Ева решила развиваться самостоятельно и обратилась к миру моды. Недавно 23-летняя модель впервые предстала на подиуме, где продемонстрировала новую коллекцию одежды французского бренда Coperni и произвела фурор впечатляющи дебютом. Позднее Ева Джобс поделилась кадрами с фотосессии в Instagram.

Помимо дочери Джобса в показе приняла участие дочь модели Кейт Мосс, которая представила наряды коллаборации брендов Fendi и Versace. Кроме того, на подиуме появилась Джиджи Хадид, сестра Беллы Хадид — модель совсем недавно родила ребенка от певца Зейна Малика, однако уже с гордостью демонстрирует плоский живот в нарядах модных домов класса люкс.

На модном показе не была замечена модель Эмили Ратаковски. Как и Хадид, звезда совсем недавно впервые стала мамой и уже активно снимается в модных фотосессиях, но могла пропустить дефиле в Париже. Модель старается как можно больше внимания уделять новорожденному ребенку, а недавно она наконец решилась показать внешность малыша.

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Стив Джобс apple красота
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