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Самолет компании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани
Происшествия
Самолет компании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Астрахань, 1 октября. Самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в международном аэропорту имени Б. М. Кустодиева в Астрахани.

Компания сообщает, что в результате был поврежден элемент крыла. «Победа» отмечает, что инцидент произошел по вине наземной службы воздушной гавани.

«Из-за проявленной ей халатности при буксировке самолёта допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком», — говорится в сообщении компании.

Повреждения получила нижняя часть симитара — съемного элемента законцовки крыла. Специалисты технической службы будут направлены ближайшим рейсом для оценки повреждения.

Ранее сообщалось, что самолет Москва — Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за дебошира на борту. Сейчас виновный в инциденте 42-летний житель Подмосковья находится в местном отделении полиции.

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самолет победа астрахань
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