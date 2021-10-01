Самолет компании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани

Астрахань, 1 октября. Самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с топливозаправщиком в международном аэропорту имени Б. М. Кустодиева в Астрахани.

Компания сообщает, что в результате был поврежден элемент крыла. «Победа» отмечает, что инцидент произошел по вине наземной службы воздушной гавани.

«Из-за проявленной ей халатности при буксировке самолёта допустила его столкновение со стоящим топливозаправщиком», — говорится в сообщении компании.

Повреждения получила нижняя часть симитара — съемного элемента законцовки крыла. Специалисты технической службы будут направлены ближайшим рейсом для оценки повреждения.

Ранее сообщалось, что самолет Москва — Анталья совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за дебошира на борту. Сейчас виновный в инциденте 42-летний житель Подмосковья находится в местном отделении полиции.