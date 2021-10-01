Экс-директор Черкизовского рынка Исмаилов стал фигурантом дела об организации убийств

Москва, 1 октября. СК РФ расследует уголовное дело организации убийства двух предпринимателей и других преступлений в отношении экс-директора Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Фигурант дела скрылся от следствия, в связи с чем он был объявлен в международный розыск, сообщает со ссылкой официального представителя СК Светлану Петренко РИА Новости. По ее словам, следственные органы ожидают документального подтверждения сведений о задержании Исмаилова за рубежом.

Ранее сообщалось, что Исмаилова задержали по выданному Россией ордеру на розыск в Подгорице. Некогда входивший в рейтинг богатейших бизнесменов России Исмаилов в 2009 году стал объектом интереса со стороны правоохранительных органов России. Претензии силовиков, в частности, деятельности главного актива предпринимателя — Черкизовского рынка. На тот момент он был крупнейшим центром мелкооптовой торговли в Москве. Рынок закрыли после того, как органы санитарного контроля обнаружили там многочисленные нарушения.