Пугачева выразила слова поддержки потерявшей мужа Хакамаде

Москва, 1 октября. Народная артистка СССР Алла Пугачева оставила теплые слова журналистке Ирине Хакамаде, овдовевшей две недели назад.

Ведущая опубликовала на странице в Instagram новую публикацию. На видео она в комнате с искусственным красным и зеленым светом подходит к окну и одергивает штору. Журналистка с сигаретой в руках смотрит на улицу. На фоне играет песня Пугачевой «Сильная женщина».

Исполнительница хита не оставила незамеченной запись. Она поддержала потерявшую мужа Ирину Хакамаду в тяжелое время.

«Не плачь. Живем дальше», — написала 72-летняя певица.

Подписчики журналистки оставили ей сотни теплых комментариев. Они поддержали ее добрым словом и выразили соболезнования.

«Ирина, вы умница. Берегите себя, вам помогает работа и вы сами, конечно... Но слов больше не подобрать»; «Ирина, сил вам! Вы замечательная!»; «Соболезную, обнимаю вас, вы же знаете, он рядом», — написали в комментариях интернет-пользователи.

Ирина Хакамада сообщила о кончине мужа Владимира Сиротинского 15 сентября. Владелец сайта LinguaLeo умер из-за проблем с сердцем.