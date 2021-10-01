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Пугачева выразила слова поддержки потерявшей мужа Хакамаде

  /   Обновлено: 01 октября 2021 21:12
Шоу-бизнес
Пугачева выразила слова поддержки потерявшей мужа Хакамаде
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 1 октября. Народная артистка СССР Алла Пугачева оставила теплые слова журналистке Ирине Хакамаде, овдовевшей две недели назад.

Ведущая опубликовала на странице в Instagram новую публикацию. На видео она в комнате с искусственным красным и зеленым светом подходит к окну и одергивает штору. Журналистка с сигаретой в руках смотрит на улицу. На фоне играет песня Пугачевой «Сильная женщина».

Исполнительница хита не оставила незамеченной запись. Она поддержала потерявшую мужа Ирину Хакамаду в тяжелое время.

«Не плачь. Живем дальше», — написала 72-летняя певица.

Подписчики журналистки оставили ей сотни теплых комментариев. Они поддержали ее добрым словом и выразили соболезнования.

«Ирина, вы умница. Берегите себя, вам помогает работа и вы сами, конечно... Но слов больше не подобрать»;

«Ирина, сил вам! Вы замечательная!»;

«Соболезную, обнимаю вас, вы же знаете, он рядом», — написали в комментариях интернет-пользователи.

Ирина Хакамада сообщила о кончине мужа Владимира Сиротинского 15 сентября. Владелец сайта LinguaLeo умер из-за проблем с сердцем.

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