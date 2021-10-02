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Зачем мы хотим отобрать у детей гаджеты? Колонка Владимира Петрова
Общество
Зачем мы хотим отобрать у детей гаджеты? Колонка Владимира Петрова
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Который год подряд в нашей стране не утихают споры вокруг вопроса о доступе детей к современным гаджетам. Хорошим тоном принято считать, что современные телефоны и планшеты в детских руках приведут прямиком на порносайт или, того хуже, на сайты политических экстремистов. Более того, неоспариваемая «взрослая» аксиома гласит:

«Интернет — первый враг детей».

Возможно, что доля правды в этом и есть, и если позволять своему чаду 24/7 сидеть на странице с жестким политическим порно, то у ребенка, возможно, произойдут какие-то психологические изменения. Или не произойдут: воспитание ребенка — вещь многогранная, сложно «совратить» чадо одним только интернетом, если воспитанием и образованием ребенка занимаются по-настоящему. Опять же: пандемия не только заставила нас всех сидеть по домам и без веской причины не покидать свои норы, а еще «склеила» наших детей с планшетами и смартфонами, которые стали такими же учебными пособиями, как учебники и пеналы в пору нашей юности.

С другой стороны, противники гаджетов у детей должны проверить свои настенные отрывные календари и обнаружить, что на дворе уже 2021 год, где без смартфона кое-где свет в доме не включить. Поэтому насильное отбирание устройств у подрастающего поколения выглядит, как акт луддизма, направленный против течения прогресса. Мы все-таки живем не в пыльных афганских землянках, где главным достоинством человека считается умение стрелять из автомата — наше общество (худо-бедно) движется к лучшим образцам европоцентризма, где «умение в прогресс» является залогом успешного завтра.

Зачем мы хотим отобрать у детей гаджеты? Колонка Владимира Петрова
pxhere.com  / pxhere.com

Но и в прогрессивных обществах тех же Европы и Азии, где дискуссий о том, доверять ли ребенку телефон или нет, уже не ведут, все-таки переживают за новые поколения, которые не знают меры в пользовании электроники. Недавно в Китае объявили, что все дети республики не должны проводить в соцсетях более чем четыре часа в день. И с китайским размахом тут же внедрили специальные программные ограничения. Тикток тиктоком, а стране нужны новые тайкунавты, академики и инженеры — наука покоряется упорством и силой воли. Соцсети и веселые приложения, к сожалению, к созиданию детей не располагают: блогеры Милохин и Шурыгина вряд ли заряжают миллионы своих фанатов к тяжелому интеллектуальному труду.

В целом — проблема не в самом интернете, а в неограниченности его потребления. Плохое и примитивное привлекает молодое внимание активнее, чем скучная наука. Растворить свою личность в армии модного виртуального вождя и отправиться на митинг (с последующими приключениями в КПЗ) проще, чем развить настоящее критическое мышление и достичь моральной и финансовой свободы от политической формации.

Нашей стране не подходят ни «Великий китайский фаерволл», ни виртуальный анархизм — оба пути приведут наше пограничное (между Европой и Азией) общество к проявлению контрпрогрессивного радикализма.

Надежда на то, что пресловутые технократы в черных прямоугольных очках озаботятся гармоничным развитием отечественного интернета есть, но она, предательски мала...

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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дети гаджеты владимир петров
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