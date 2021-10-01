Disney выплатит Йоханссон 40 млн долларов компенсации после скандала с «Черной Вдовой»

Лос-Анджелес, 1 октября. Студия Disney урегулировала конфликт с голливудской актрисой Скарлетт Йоханссон из-за фильма «Черная вдова». Звезда супергеройской ленты получит многомиллионную компенсацию.

Исполнительница роли Наташи Романофф получит компенсацию в 40 миллионов долларов. На такое решение пошла известная американская компания, чтобы не затягивать судебные тяжбы.

Изначально причиной конфликта стали гонорары артистки. Согласно договору, звезда должна была получить процент от сборов «Черной вдовы», однако из-за выпуска блокбастера на стриминговом сервисе сборы кинокомикса заметно упали. Известно, что за премьерный уикенд лента собрала порядка 140 миллионов долларов в международном прокате, и еще 80 в домашнем. При этом покупки в онлайн-сервисе составили почти треть всех кассовых сборов, сообщает портал «КиноПоиск». Юристы голливудской дивы подсчитали, что из-за этого решения она потеряла порядка 50 миллионов прибыли.

В ходе длительного разбирательства американский суд перенес слушание дела на весну следующего года. Компания Disney решила не дожидаться вердикта и урегулировать конфликт вне зала суда. После соглашения Йоханссон продолжит работу со студией, сообщает издание Deadline.

Ранее юристы Disney назвали поведение звезды «Мстителей» спланированной пиар-кампанией, которая направлена на зарабатывание денег. Эксперты уверены, что Йоханссон таким образом планирует получить солидную компенсацию от студии.