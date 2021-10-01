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Николай Цискаридзе признался, что может «поплакать в жилетку» жены Егора Дружинина
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе признался, что может «поплакать в жилетку» жены Егора Дружинина
Prt Scr youtube.com  /  @ещёнепознер

Москва, 1 октября. Танцор Николай Цискаридзе и супруга Егора Дружинина Вероника Ицкович дружат с детства. Они сохранили теплые отношения и раскрывают друг другу тайны.

По словам танцора, они могли рассказывать друг другу сокровенные вещи. Как указал Цискаридзе, Ицкович делилась с ним тем, о чем никогда бы не сказала ни супругу, ни матери.

«Я тоже могу поплакать ей в жилетку. Иногда мы ругаемся, и при этом создается ощущение, что между нами атомная война, но через две минуты все затихает. Мы с Никой очень горячие», — сказал Цискаридзе в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец».

По словам звезды балета, им с Дружининым удалось пожить пару лет под одной крышей. Поэтому они хорошо знают друг друга и не будут конфликтовать на публике.

«Иногда я могу иронично нахамить Егору, но он знает, что это не со злобы, я так развлекаюсь», — указал исполняющий обязанности ректора Академии Вагановой.

Знаменитый артист рассказал ранее о знакомстве с принцессой Дианой. Цискаридзе смог лично увидеть мать принцев Гарри и Уильяма во время ее визита в Москву. Тогда бывшая жена принца Чарльза приходила на спектакль в Большой театр.

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Все новости / Шоу-бизнес / Николай Цискаридзе признался, что может «поплакать в жилетку» жены Егора Дружинина
отношения цискаридзе дружинин ицкович
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