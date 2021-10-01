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Агата Муцениеце показала появившийся благодаря «Ледниковому периоду» пресс
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце показала появившийся благодаря «Ледниковому периоду» пресс
Prt Scr youtube.com  /  Agata Muceniece

Москва, 1 октября. Актриса Агата Муцениеце похвасталась перед поклонниками постройневшей фигурой. Звезда призналась, что добилась плоского живота во время участия в шоу «Ледниковый период».

Проект «Ледниковый период» стартует на Первом канале 2 октября. Новый состав участников отметился рядом звезд, среди которых оказалась Муцениеце.

Недавно актриса продемонстрировала поклонникам, как изменилась за время тренировок. Так, звезда стала обладательницей стального пресса и тонкой талии. Муцениеце показала стройную фигуру в Instagram.

«Друзья, конечно, не хочу хвалиться… Да нет, к черту! Я хочу хвалиться! Посмотрите, какой у меня пресс накачался благодаря прокатикам. Просто осиная талия и суперпресс. Скоро можно выступать в конкурсе бодибилдеров, я считаю», — поделилась актриса.

Уже в эту субботу зрители смогут оценить, удалось ли Муцениеце добиться успехов в фигурном катании. Помимо актрисы, в этом сезоне за победу сразятся блогер Даня Милохин в паре с Евгенией Медведевой и телеведущая Ксения Бородина, компанию которой составит Дмитрий Соловьев.

Кроме того, одним из участников должен был стать соведущий Бородиной в шоу «Дом-2» Давид Манукян, но артист покинул проект из-за травмы. Его партнерша Аделина Сотникова вошла в состав жюри проекта.

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актриса ледниковый период муцениеце
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