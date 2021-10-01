Эмили Ратаковски впервые показала подписчикам лицо полугодовалого сына

Лос-Анджелес, 1 октября. Модель Эмили Ратаковски поделилась с фолловерами очередным фото первенца. Однако в этот раз звезда не стала скрывать лицо ребенка.

Ратаковски регулярно участвует в фотосессиях и посещает светские мероприятия — совсем недавно модель предстала перед папарацци на главном осеннем фестивале моды Met Gala. Звезда успевает совмещать карьеру и заботиться о первенце, которого зовут Сильвестр Аполло Беар.

После родов модель регулярно делится с поклонниками в Instagram не только кадрами с очередных фэшн-съемок, но и семейными фото — при этом всякий раз Ратаковски старалась скрывать от публики лицо ребенка. Однако недавно звезда решила отказаться от устоявшегося правила и показала внешность сына впервые за полгода.

Отцом ребенка является продюсер Себастьян Беар-МакКлард. Влюбленные поженились в 2018 году, однако стали родителями лишь полгода назад.

Совсем недавно певица Азиза сообщила, что мечтает впервые стать матерью. Артистка обратилась к исполнительнице Наташе Королевой с просьбой подарить ей яйцеклетку — прежде звезда уже сделала такой же подарок другу, который затем увез новорожденную дочь в США. Недавно артистка отреагировала на мольбы Азизы.