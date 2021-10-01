Трое российских гребцов дисквалифицированы за подделку ПЦР-тестов

Москва, 1 октября. Российских гребцов отстранили от участия в соревнованиях за подделку ПЦР-тестов на коронавирус.

Пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) сообщила, что Марк Царевский, Владислав Литовка, а также Олеся Ромасенко дисквалифицированы по решение президиума организации на шесть месяцев. Спортсмены наказаны за использование поддельных документов с результатами ПЦР-тестов на COVID-19. Они не смогут принимать участие в соревнованиях под эгидой ВФГБК и международных турнирах, а также тренироваться в составе сборной России.

Ранее тренер мужской молодежной сборной России по гандболу Виталий Иванов ушел в отставку после скандала с участием игроков в договорных матчах во время континентального первенства. Спортсмены были дисквалифицированы по решению ФГР.