Анджелина Джоли появилась на светском мероприятии на фоне слухов о романе с The Weeknd

Лос-Анджелес, 1 октября. Голливудская актриса Анджелина Джоли стала участницей светского мероприятия в поддержку женщин. Звезда вышла на ковровую дорожку после подозрений в новом тайном романе.

Анджелина Джоли все еще переживает развод с актером Брэдом Питтом, однако с недавних пор звезда все чаще выходит в свет. Так, актриса посетила мероприятие издания Variety Power of Women в поддержку женщин. Джоли не только предстала перед папарацци на ковровой дорожке светского мероприятия, но и выступила на сцене. Звезда отдала дань уважения поэтессе Аманде Горман и вручила ей статуэтку.

Джоли предпочла образ в пастельных оттенках и появилась на мероприятии в свободном шелковом платье бежевого цвета. Звезда привычно распустила волосы, но позволила себе красную помаду вместо классического макияжа в стиле нюд.

Выступление Джоли состоялось на фоне слухов о неожиданном романе с рэпером The Weeknd. Пару дважды замечали в любимом ресторане звезды Giorgio — в последний раз актриса покинула заведение вместе с артистом. Предположительно, музыкант увез Джоли в свой особняк, передает телеканал «360».

Недавно актриса заключила необычный контракт на съемки в рекламном ролике. Заказчиком выступило агентство недвижимости из Тюмени, которое готовится к крупной коллаборации в рамках будущей премьеры Disney — блокбастера «Вечные», где звезда исполнит одну из ролей.