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Первую советскую атомную подлодку К-3 превратят в корабль-музей
Армия
Первую советскую атомную подлодку К-3 превратят в корабль-музей
Невские Новости  /  Сергей Борода

Санкт-Петербург, 1 октября. Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» была направлена в Кронштадт для проведения реставрации, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, субмарину намерены превратить в корабль-музей. На подлодке уже установлен муляж ядерного реактора. При этом в ходе реставрации инженеры восстановят отсеки середины XX века. По завершении реставрации подлодку передадут Музею военно-морской славы, который откроют в рамках проекта «Остров фортов» в 2023 году.

«По приказанию главкома ВМФ адмирала Николая Евменова произведена буксировка легендарной первой атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из Санкт-Петербурга в Кронштадт», — сообщили в министерстве.

Ранее субмарину доставили в Северную столицу внутри дока «Свияга». Она преодолела путь от Снежногорска по Баренцеву и Белому морю, а также прошла по Онежскому и Ладожскому озерам.

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вмф рф кронштадт к-3
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