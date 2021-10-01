Первую советскую атомную подлодку К-3 превратят в корабль-музей

Санкт-Петербург, 1 октября. Первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» была направлена в Кронштадт для проведения реставрации, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, субмарину намерены превратить в корабль-музей. На подлодке уже установлен муляж ядерного реактора. При этом в ходе реставрации инженеры восстановят отсеки середины XX века. По завершении реставрации подлодку передадут Музею военно-морской славы, который откроют в рамках проекта «Остров фортов» в 2023 году.

«По приказанию главкома ВМФ адмирала Николая Евменова произведена буксировка легендарной первой атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол" из Санкт-Петербурга в Кронштадт», — сообщили в министерстве.

Ранее субмарину доставили в Северную столицу внутри дока «Свияга». Она преодолела путь от Снежногорска по Баренцеву и Белому морю, а также прошла по Онежскому и Ладожскому озерам.