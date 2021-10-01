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Темпы инфляции в Европе превысили показатели 2008 года

  /   Обновлено: 01 октября 2021 20:58
Экономика
Темпы инфляции в Европе превысили показатели 2008 года
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 1 октября. Инфляция в Еврозоне побила рекорд мирового финансового кризиса 2008 год. Рост цен на потребительские товары — 3,4% в годовом исчислении — оказался выше ожиданий аналитиков (3,3%).

Основной причиной эксперты называют скачок котировок энергоносителей. Второстепенный эффект отказывают сбои в логистических и производственных цепочках, пишет «Лента.ру».

Инфляция может достигнуть 4% на фоне повышения стоимости газа. Энергетический кризис оказывает воздействие на все сферы экономики — от автомобилестроения до отопления домохозяйств.

Российская экономика также страдает от высокой инфляции. Минэкономразвития повысило оценку этого показателя до 7% из-за резкого ускорения в период с 21 по 27 сентября.

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