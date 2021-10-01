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Тиньков признал вину по делу о налоговых нарушениях в США
Происшествия
Тиньков признал вину по делу о налоговых нарушениях в США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Вашингтон, 1 октября. Российский банкир Олег Тиньков признал вину по возбужденному в его отношении уголовному делу о налоговых нарушениях в США в рамках сделки со следствием.

Известного бизнесмена обвиняют в нарушении сразу двух пунктов закона о налоговой декларации. Тинькову грозит по три года тюремного заключения по каждому из них. Однако есть вероятность, что предпринимателю придется лишь выплатить штраф в размере 506 млн долларов, о чем говорится в условиях его сделки с американскими налоговиками.

По словам адвоката Тинькова, его подзащитный готов выплатить возмещение, предусмотренное судебным решением в его деле. Вынесение приговора россиянину было намечено на 29 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Тиньков отказался признавать вину в налоговых преступлениях.

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сша уголовное дело тиньков
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