Тиньков признал вину по делу о налоговых нарушениях в США

Вашингтон, 1 октября. Российский банкир Олег Тиньков признал вину по возбужденному в его отношении уголовному делу о налоговых нарушениях в США в рамках сделки со следствием.

Известного бизнесмена обвиняют в нарушении сразу двух пунктов закона о налоговой декларации. Тинькову грозит по три года тюремного заключения по каждому из них. Однако есть вероятность, что предпринимателю придется лишь выплатить штраф в размере 506 млн долларов, о чем говорится в условиях его сделки с американскими налоговиками.

По словам адвоката Тинькова, его подзащитный готов выплатить возмещение, предусмотренное судебным решением в его деле. Вынесение приговора россиянину было намечено на 29 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что бизнесмен Тиньков отказался признавать вину в налоговых преступлениях.