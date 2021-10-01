Политолог Солонников о шансах Саакашвили вновь стать президентом Грузии

Грузинское государство стоит на пороге переворота — и в данный момент совершенно не ясно, чем в итоге обернется нынешняя кризисная ситуация в этой стране. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию — теперь это подтвержденная информация после череды противоречивых заявлений, которые поступали как от бывшего президента, так и от действующих грузинских властей весь день 1 октября 2021 года. С утра в Сети появилось видеообращение экс-лидера, сделанное, по его словам, в Батуми. В ответ официальные власти Грузии отметили, что тот «государственную границу не пересекал», а лидер правящей партии «Грузинская мечта» и вовсе назвал Саакашвили «клоуном».

Однако ближе к вечеру оказалось, что экс-президент не шутил: премьер-министр Грузии заявил о его официальном задержании, причиной которому послужили четыре уголовных дела, заведенных в отношении Саакашвили. В настоящее время политик находится под стражей в расположенной недалеко от Тбилиси Руставской тюрьме, к которой стянулись его сторонники.

«Очевидно, что перед нами первый акт начинающейся попытки государственного переворота в Грузии, — заметил Солонников. — Завершится она успехом или нет — вопрос спорный: обе стороны рассчитывают на победу, а дальше все будет зависеть от их силы и воли. Посмотрим! И те, и те не дураки».

Политолог подчеркнул, что в настоящий момент грузинское общество расколото «примерно 50/50».

«В этой ситуации многое зависит от того, дрогнут ли власти или пойдут до конца, — заметил эксперт. — Все действительно находится в очень подвешенном состоянии. Посудите сами: если бы было на 100% понятно, что Саакашвили победит, он бы давно уже приехал в Грузию, а нынешнее правительство в страхе бы от него разбежалось. А будь ситуация зеркальной, Михаил Николозович так и остался бы на Украине».

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По словам собеседника ФАН, экс-президенту действительно есть на кого опереться внутри страны: это и действующие депутаты парламента, и «уличные» активисты, достаточно мотивированные для того, чтобы помочь организовать мятеж бывшему грузинскому лидеру.

«Если власти дрогнут под тяжестью их давления, Саакашвили будет отпущен, начнутся неконтролируемые выступления и митинги по всей стране, — заявил Солонников. — Ну а дальше смотрите сценарий любой «оранжевой революции», произошедшей за последние 20 лет: в центре Тбилиси будут поставлены палатки, экс-президент станет основным площадным лидером, а СМИ будут представлять развернувшееся действо в контексте «воли народа».

В конце концов, продолжил политолог, Саакашвили намерен вновь, как и 18 лет назад во время «революции роз», войти в здание парламента страны и объявить о своей победе.

«В том же, что бывший глава Грузии вновь станет действующим, если власти страны дрогнут, у меня нет никаких сомнений, — заявил эксперт. — Если там и есть какие-то ограничения по количеству президентских сроков, их можно будет красиво поменять или изменить в угоду победителю. О каком соблюдении закона может идти речь, если в стране государственный переворот?»

Ранее политолог Владимир Корнилов призвал Киев арестовать Саакашвили.