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Военнослужащие ВС РФ и Монголии уничтожили «боевиков» на учениях «Селенга — 2021»

  /   Обновлено: 01 октября 2021 21:00
Армия
Военнослужащие ВС РФ и Монголии уничтожили «боевиков» на учениях «Селенга — 2021»
vk.com  /  Типичный Нижний Новгород /Кирилл Мартынов

Улан-Батор, 1 октября. Подразделения ВС РФ и Монголии отработали борьбу с «боевиками» и БПЛА условного противника в ходе совместных учений «Селенга — 2021» на полигоне Дойтын Ам.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что танковые и мотострелковые подразделения армий двух стран отработали ряд тактических наступательных элементов. При этом расчеты зенитных установок успешно поразили воздушные цели, передает телеканал «Звезда».

Подчеркивается, что армейская авиация не осталась в стороне и провела дистанционное минирование при помощи вертолетов. В учениях также были задействованы военные полицейские. В ходе маневров они заблокировали и уничтожили мобильные группы условных боевиков.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ и монгольской армии ликвидировали условных диверсантов во время очередного этапа учений «Селенга». Для переброски войск к месту проведения спецоперации были использованы вертолеты МИ-8АМТШ «Терминатор».

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