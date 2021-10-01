Грузинская прокуратура исключила обжалование приговоров Саакашвили

Тбилиси, 1 октября. Прокуратура Грузии прокомментировала ситуацию с приговорами бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили.

По информации ведомства, вынесенные тремя инстанциями два решения по политику обжалованию не подлежат. С соответствующим заявлением выступил прокурор Джарджи Циклаури.

«Решения суда по указанным делам окончательны и обжалованию не подлежат», — отметил он.

Ранее стало известно о заочно вынесенных бывшему президенту приговорах. Суд постановил осудить политика на девять лет лишения свободы. Инстанция вынесла решения по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, а также по факту избиения депутата Валерия Гелашвили.