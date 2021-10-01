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Виктория Боня согласилась на прививку от COVID-19 после заявлений против вакцинации

  /   Обновлено: 01 октября 2021 20:53
Общество
Виктория Боня согласилась на прививку от COVID-19 после заявлений против вакцинации
instagram.com  /  @victoriabonya

Монте-Карло, 1 октября. Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня удивила подписчиков новостью о том, что сделала прививку против COVID-19. Прежде модель критиковала вакцинацию.

Виктория Боня активно высказывалась против вакцинации вместе с рядом российских звезд, которых возмущают принятые меры против распространения COVID-19. Однако недавно теледива неожиданно оставила принципы и сделала прививку. Позднее Боня опубликовала пост в Instagram, где оправдалась за противоречивое решение.

«Я всегда на спорте и на здоровом образе жизни. Верю в свой иммунитет, но сегодня прививку от COVID-19 пришлось поставить из-за сложившихся событий. В Европе строго с этим не только из-за путешествий, но и по работе», — объяснила телезвезда.

Новость вызвала недоумение подписчиков. Некоторые упрекнули Боню за смену приоритетов. Кроме того, фолловеры припомнили телезвезде ее высказывания о «чипировании» и экспериментах с вакциной.

Недавно Боня закатила скандал в эфире программы «Звезды в Африке». Поводом послужило отсутствие еды на фоне испытаний.

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виктория боня прививка коронавирус
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