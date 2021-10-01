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Нападающий «Зенита» Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

  /   Обновлено: 01 октября 2021 20:49
Спорт
Нападающий «Зенита» Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 1 октября. Форвард «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России по футболу в сентябре.

Пресс-служба РПЛ в Twitter-аккаунте сообщила, что 33-летний нападающий петербургского «Зенита» признан лучшим футболистом турнира по итогам сентября. В голосовании принимали участие болельщики, эксперты телеканала «Матч ТВ» и представители лиги.

Фанаты признали лучшим голкипера московского «Локомотива» Маринато Гильерме. Эксперты отдали предпочтение бразильскому полузащитнику «Зенита» Клаудиньо. Решающим стал голос представителей лиги. В сентябре Дзюба принял участие в трех матчах чемпионата России. Форвард забил три гола и отдал две результативные передачи.

После девяти туров «Зенит» с 23 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. В следующем матче чемпионата России петербургский клуб сыграет с «Сочи».

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