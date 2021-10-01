Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Саакашвили

Киев, 1 октября. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новость о задержании в Грузии политика Михаила Саакашвили, ранее объявившего о возвращении на родину для помощи народу.

Михаил Саакашвили разместил в своем Facebook-аккаунте видеообращение, на кадрах которого заявил, что вернулся в Грузию. Свой визит на родину политик объяснил желанием помочь. Он также заявил, что «3 октября мы будем праздновать победу».

Позднее ряд СМИ со ссылкой на главу грузинского правительства Ираклия Гарибашвили заявили, что Саакашвили был задержан, а его маршрут передвижения все это время отслеживался спецслужбами страны.

Как заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, Зеленский обеспокоен новостями о задержании прибывшего в Грузию Саакашвили и риторикой руководства этой страны касательно развития сложившейся ситуации.

В Сети ранее была обнародована видеозапись, демонстрирующая задержание Михаила Саакашвили. На кадрах этого ролика можно увидеть, как грузинский политик улыбается, стоя в наручниках.