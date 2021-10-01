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Власти Германии наглядно показали немцам, как пережить зиму без тепла и электричества

  /   Обновлено: 01 октября 2021 20:41
Общество
Власти Германии наглядно показали немцам, как пережить зиму без тепла и электричества
pixabay.com  /  klimkin

Берлин, 1 октября. Немецкое федеральное ведомство по защите населения и помощи при катастрофах (BBK) опубликовало видео, где показало, как пережить зиму при возникновении проблем с энергоснабжением.

На видеоролике, который ведомство опубликовало в социальной сети, в квартире мерзнет женщина. Ее комнату освещает множество свечей, так как электроприборы не работают. Желая согреться, она надевает верхнюю одежду с перчатками, а также укутывается шарфом. Далее на ролике видно, как она для сохранения тепла заклеивает окна фольгой и самостоятельно собирает подобие печки.

Видеозапись сопровождает обращение, в котором объясняется, что данное видео приурочено ко дню защиты в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, оно затрагивает тему отключения электроэнергии. Причины отключения электричества могут быть самыми разными, подчеркнули в BBK. Там привели в пример последствия урагана «Ида», который ранее прошелся по территории США.

Также в Европе отмечен резкий рост цен на газ. К началу августа его расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла 515 долларов за тысячу кубометров. Однако к концу сентября этот показатель увеличился вдвое.

Эксперты считают, что рост цен на фьючерсы на газ в Европе связан с рядом факторов. Среди них: низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничение предложения со стороны основных поставщиков, а также высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Как ранее сообщалось, «Газпром» вышел в сентябре на рекордные за 13 лет показатели добычи сырья. Компания добыла 40,8 млрд кубометров продукта.

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германия газ электричество видеоролик
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