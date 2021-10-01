Экс-зенитовец Роденков считает, что приднестровский «Шериф» обязан своим успехом легионерам

Санкт-Петербург, 1 октября. Бывший футболист петербургского «Зенита» Юрий Роденков объяснил причину неожиданного успеха приднестровского «Шерифа» в рамках группового этапа Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Успех чемпиона Молдавии обсудили эксперты и гости студии в рамках пресс-центра Медиагруппы «Патриот». По мнению бывшего спортсмена Роденкова, такое явление встречается нечасто, поскольку немногим удается обыграть именитый «Реал» на выезде.

В первую очередь, по мнению гостя пресс-центра, за успех стоит благодарить главного тренера команды. Кроме того, нельзя не подчеркнуть и количество легионеров, которые выступали на поле в игре против мадридского клуба.

«В «Шерифе» играло в этой игре против «Реала» 11 иностранцев на поле. Конечно, для Лиги чемпионов это имеет положительный момент. Иностранцы неплохого уровня, играют с желанием», — считает бывший спортсмен.

По словам Роденкова, многие легионеры пытаются с помощью молдавского клуба показать себя в лучшем свете, поскольку это может позволить им продвинуться дальше. Многие планируют уехать играть в более серьезные клубы.

В рамках пресс-конференции Юрий Роденков нелестно высказался о молодом поколении футболистов. Бывший зенитовец опроверг миф о влиянии плохого поля на низкий уровень игры спортсменов.