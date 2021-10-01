Экс-футболист Роденков и политолог Скориков: Победа ФК «Шериф» — стимул развиваться

О триумфе приднестровского ФК «Шериф», секретах этой невероятной победы и актуальных вопросах российского футбола рассказали диакон и экс-футболист «Зенита» Юрий Роденков, политолог, эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Как Приднестровье стало родиной футбольной сенсации, клуба «Шериф».

Говоря об этой блестящей победе, Юрий Роденков отметил важный вклад в общее дело тренера «Шерифа» Юрия Вернидуба, который в свое время играл в «Зените».

«Очень понравилось, что «Шериф» не играл с позиции аутсайдера, который поставил автобус и просто отбивается. Да, у «Реала» было очень много моментов, но «Шериф» играл в свой футбол, то есть они спокойно начинали от ворот, не боялись «Реала». Они играли в прессинг. Виден рисунок, видна идея, которая у «Шерифа» есть, и Юрий Вернидуб ее привил», — сообщил экс-футболист «Зенита».

По словам гостя, большую роль сыграло и то, что клуб из Приднестровья в этом матче смог выставить на поле легионеров.

«Очень важно, что Юрий Вернидуб под свою модель игры подобрал необходимых иностранцев с необходимыми физическими, техническими, тактическими качествами. Именно у Вернидуба получилось подобрать под свою систему игры подходящих игроков неплохого уровня. Не думаю, что половина иностранцев спешат уехать, но играют с огромным желанием, и видно, что они выполняют установку тренера, которую он перед ними ставит», — отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он также добавил, что отечественный футбол пытается развиваться. Впрочем, если смотреть на картинку внутреннего российского чемпионата, то появляются опасения. По его мнению, в последнее время уровень чемпионата России упал. Однако свет в конце туннеля есть, если продолжать дальше, работать сообща.

Поделился Юрий Роденков и своим мнением о новом футбольном клубе «КраСава». Он сказал, что следит за контентом блогера Евгения Савина, и идея создания такого объединения ему нравится.

«Я не думаю, что это тщеславие, чтобы повысить свой рейтинг в YouTube. Я вижу, что он сам болеет. Он сам бывший футболист, и он понимает проблемы российского футбола, проблемы, с которыми сталкивается любой российский футболист. Вот именно этот болезненный фактор побудил его создать такую команду, как «КраСава», где молодые ребята будут иметь возможность прогрессировать, не затеряться в российском футболе, а именно выплывать и попасть в сильные команды», — сказал собеседник.

fc-amcar.org /

Говоря о возможности запрета доступа букмекерских контор к рекламному рынку в спорте, Юрий Роденков четко обозначил свою позицию. Он напомнил, что люди, которые выигрывают деньги на ставках, зарабатывают деньги на слезах других людей. Игромания нередко приводит к распаду семей — основы государства.

«Вариантов в нынешней жизни найти спонсоров для футбола — очень много. Просто нужно желание и старание, а если мы уберем конторы, футболу не станет хуже сильно, а в плане духовной, семейной жизни будет огромный плюс», — подчеркнул диакон.

Кроме того, гость добавил, что хоть сегодня почти в каждом дворе и есть превосходное поле для занятия футболом, молодежь не показывает прекрасных результатов в спорте, в отличие от старших спортсменов, которые были лишены столь хороших условий.

«По причинам, почему так сейчас, только одна приходит на ум, что поколение молодое. Оно другое. Это поколение компьютера, гаджетов, интернета. Они много сидят в интернете, не готовы бороться. Они слабохарактерные. У нас было желание играть, выйти, бороться», — заключил экс-футболист «Зенита».

Личная страница в ВК /

В свою очередь эксперт Института стран СНГ отметил, что победа «Шерифа» имеет большое значение для Приднестровья. Молодежь получила еще один повод не уезжать, а заниматься футболом на родине.

«Шериф» — это проект и спортивный, и политический, потому что всем известно, что это финансово промышленная группа, которая владеет в Приднестровье всем. Он является сторонником русского мира, активно участвует в проектах с РФ. Недавно заявлял, что хочет иметь совместные экономические интересы в Крыму», — сообщил Иван Скориков.

В то же время он отметил, что Донецк не может последовать этому примеру и создать свой клуб.

«К сожалению, сейчас ситуация в Донбассе такая, что спокойно развиваться спорту не дают. Постоянные выстрелы. Но такой регион не должен оставаться без спорта и большого футбола, и пора РФ заняться спортивной интеграцией как раз Донбасса в наш российский спорт. Понятное дело, что не признают, но можно найти определенные лазейки. Может быть регистрация клубов на территории РФ, объединяя лигу с тем же Крымом, который не признает УЕФА, с абхазскими командами, с южноосетинскими командами, но спорт должен развиваться и футбол, чтобы проводились матчи, и в конкурентной среде росли новые звезды, которые потом могли представлять и большие российские клубы», — подытожил политолог.

Ранее стало известно о том, что «Спартак» сенсационно обыграл итальянский «Наполи» (3:2) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Отмечается, что красно-белые с тремя очками в запасе расположились на втором месте своей группы.