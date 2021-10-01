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Обладательница «Грэмми» Глория Эстефан пережила сексуальное насилие в девять лет
Шоу-бизнес
Обладательница «Грэмми» Глория Эстефан пережила сексуальное насилие в девять лет
Global Look Press  /  Marcel Thomas

Вашингтон, 1 октября. Обладательница пяти музыкальных премий «Грэмми» Глория Эстефан откровенно рассказала о пережитом в девять лет сексуальном насилии. Она поделилась этим в шоу Red Table Talk.

По словам исполнительницы, она стала жертвой насилия со стороны родственника. Мужчина угрожал, что убьет ее, если она хоть кому-нибудь расскажет о его преступных действиях.

Артистка посещала музыкальную школу, которой владел насильник. Он твердил ей, что она талантлива и нуждается в особом внимании. Эстефан, чтобы не посещать школу, говорила, что плохо себя чувствует.

Исполнительница никогда не винила себя в случившемся. По ее мнению, родственник просто «сошел с ума». Из-за стресса у певицы начались проблемы со здоровьем, и она обратилась к матери и рассказала о ей насилии. Родительница обратилась в полицию, но ей посоветовали не подавать в суд на педофила.

«Они сказали моей матери не выдвигать обвинения, потому что, по их словам, тогда мне предстоит пережить более серьезную травму, когда я буду свидетельствовать в суде», — сказала артистка.

О домогательствах в подростковом возрасте ранее рассказала российская актриса Елена Проклова. По ее словам, к ней приставал известный артист во время съемок. Имя своего обидчика она не назвала.

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детство сексуальное насилие эстефан
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