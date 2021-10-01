Ученые Института археологии РАН создали карту самой северной в России наскальной росписи

Москва, 1 октября. Экспедиция ученых Института археологии РАН на реку Пегтымель на Чукотке помогла в создании точной карты самой северной в России наскальной росписи.

Археологи возобновили исследования на участке спустя 13 лет перерыва. Специалистам было важно понять, что произошло с памятником петроглифов за это время, рассказала заведующая центром палеоискусства Института археологии РАН Елена Леванова.

«Как любой памятник под открытым небом, Пегтымельские петроглифы постепенно разрушаются. Поэтому очень важно создать виртуальную копию памятника, чтобы сохранить его для потомков, чтобы ученые могли работать с уникальными материалами Пегтымеля из любой точки мира», — заявила она.

Памятник наскального искусства на реке Пегтымель известен как самое северное в Азии и единственное находящееся за Полярным кругом местонахождение подобных изображений. Исследователи в ходе экспедиции не только смогли отыскать задокументированные ранее изображения, но и обнаружить новый петроглиф в виде северного оленя.

В Великобритании тем временем реконструировали романо-британский храм возрастом около 2000 лет. Для этого археологи разобрали хорошо сохранившееся здание по кирпичу.