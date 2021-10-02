В ПАСЕ потребовали от правительства Украины соблюдать демократию

Даже Евросоюз дал понять властям Украины, что нарушать свободы граждан настолько явно, как это делает Киев, в современном обществе непозволительно. Об этом политолог Елена Панина рассказала ФАН, комментируя критику в стенах ПАСЕ санкций Совбеза Украины против СМИ.

Главный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы медиа и защиты журналистов Штефан Шенах заявил в интервью украинскому телеканалу «Первый независимый», что журналистика на Украине является опасной профессией.

Директор Института международных политических и экономических стратегии РУССТРАТ Елена Панина отметила, что в последнее время вновь активизировались попытки украинских властей как-то «оживить» процесс вхождения Украины в Европейское сообщество и Североатлантический блок.

«Как и прежде, настойчивость Украины не вызывает энтузиазма ни в Брюсселе, ни в руководящих структурах ЕС. И хотя администрация [Владимира] Зеленского всеми силами стремится убедить европейских партнеров, что делает все возможное для развития демократических свобод и защиты прав человека, подобные декларации Киева встречают изрядный скепсис, это отчетливо проявилось на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы», — сказала политолог.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Панина обратила внимание, что вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Кильюнен Киммо заявил, что «не может быть серьезных политических и демократических процессов в стране, где не дают свободно выражать мысли», и это, по мнению европейского политика, является одним из главных препятствий для интеграции Украины в Европейское сообщество.

«Для столь жестких заявлений есть серьезные основания. За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали свыше 82,5 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов. Громкий резонанс вызвали санкции против восьми человек, среди которых глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Виктора Медведчука обвинили в «пророссийских взглядах», и он до сих пор находится под домашним арестом», — подчеркнула аналитик.

Собеседница ФАН сообщила, что вызвал массу вопросов в ПАСЕ и указ о санкциях против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и «ЗИК». В итоге на Украине сегодня не осталось СМИ, выражающих отличную от официальной точку зрения.

«Вице-президент ПАСЕ Кильюнен Киммо высказал обеспокоенность состоянием демократических процессов на Украине, подчеркнув, что «в этих процессах ведущую роль играют медиа, ведь они транслируют разносторонние мысли, которые есть в обществе». А главный докладчик ПАСЕ по вопросам свободы медиа и защите журналистов Штефан Шенах напомнил, что в европейских странах телеканал можно закрыть только по решению суда, правительство этого сделать не может», — добавила эксперт.

europarl.europa.eu / European Parliament

Директор Института международных политических и экономических стратегии заметила, что в ходе сессии ПАСЕ озвучили факт блокировки СМИ Советом национальной безопасности и обороны Украины без судебного разбирательства и предложили создать специальную комиссию, которая оценит свободу слова на Украине.

«Правительство Украины построило целый лабиринт из норм и правил для политиков и СМИ. Массу нареканий вызывает противоречащий мировым стандартам «Закон о СМИ». Напряжение в отношениях властей Украины с оппозиционными политиками и журналистами близко к точке кипения. Многие из них были вынуждены покинуть страну. Резко усилилась цензура в украинском интернете. В ПАСЕ впервые высказали прямую критику в отношении демократии на Украине», — заключила Панина.

Политический стратег высказала мнение, что администрации Владимира Зеленского следует давно понять: голословная риторика в поддержку «демократических ценностей» больше не убеждает, нужны реальные шаги по нормализации общественной ситуации, а к этому в Киеве не готовы.

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