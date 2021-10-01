Леонков: российские подлодки полностью готовы к возможной войне с США

Москва, 1 октября. Российские подводные лодки полностью готовы противостоять кораблям Военно-морских сил США в случае морской схватки, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее стало известно, что американцы создают оперативную группировку эсминцев под названием Greyhound для противодействия российским субмаринам в Атлантике, пишет «Царьград». Однако такой шаг вряд ли чем-то поможет ВМС США, считает член экспертного совета Военно-промышленной коллегии Виктор Мураховский.

По его словам, РФ разворачивает целую систему космической морской разведки и целеуказания, что поможет российским военным для обнаружения потенциального противника. А по мнению Алексея Леонкова, если завтра начнется морская война, то российские субмарины к ней полностью готовы, чего нельзя сказать о ВМС США.

«В случае конфликта, российские подлодки будут действовать в составе флота, на вооружение которого поступят гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон". И сами подлодки оснащаются такими ракетами. Обнаружить эсминцы они могут далеко», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

При этом американцы начали множество проектов по обнаружению российских подлодок. Однако все они бесполезны в реальном бою и США не смогут выиграть, резюмировал Леонков.

Ранее капитан первого ранга запаса Владимир Шигин сообщил, что Россия имеет средства для противостояния отряду Greyhound в Атлантике. Ими являются мощные вооружения, включая крылатые ракеты, отметил он.