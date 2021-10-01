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Представители ПФР назвали категорию пенсионеров в России с правом на повышенные выплаты

  /   Обновлено: 01 октября 2021 20:48
Экономика
Представители ПФР назвали категорию пенсионеров в России с правом на повышенные выплаты
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 октября. Родители студентов очных отделений вузов имеют право получать повышенные пенсионные выплаты.

Официальный сайт Пенсионного фонда России (ПФР) напомнил о необходимом условии для надбавок.

«Студенты должны обучаться по основным образовательным программам в российских или иностранных учебных заведениях. Тип и вид организации, в которой обучается ребенок, не имеет значения», — приводит текст сообщения «ФедералПресс».

Доплата полагается пенсионерам, чьи дети являются как бюджетниками, так и учащимися на коммерческой основе. Для перерасчета требуется свидетельство о рождении ребенка, справка о совместном проживании и справка из вуза.

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