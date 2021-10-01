Посла Грузии вызвали в МИД Украины из-за задержания Саакашвили

Киев, 1 октября. После задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси посла страны вызвали в МИД Украины.

Как сообщает пресс-секретарь ведомства, грузинского посла вызвали в МИД для получения официальной информации о задержании Саакашвили на территории Грузии и выяснения всех обстоятельств инцидента.

Весной 2020 года украинский президент Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили на пост руководителя исполнительного комитета реформ Украины. Вечером 1 октября стало известно, что политик прибыл в Грузию в преддверии выборов. Его задержали, так как на родине он является фигурантом нескольких уголовных дел, ему грозит до 9 лет колонии. Вскоре в Сети появилось видео задержания Саакашвили со счастливой улыбкой и в наручниках.