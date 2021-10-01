Представители России и Сирии обсудили экономическое партнерство на «Экспо-2020»

Дубай, 1 октября. Министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммад Самер аль-Халиль встретился с замминистра промышленности и торговли России Алексеем Груздевым на полях открывшейся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) выставки «Экспо-2020». Стороны обсудили экономическое взаимодействие Сирии и РФ.

مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي#دبي- #سانا

التفاصيل على الرابط : https://t.co/Rq9VJ7wavu — سانا عاجل (@SanaAjel) October 1, 2021

Диалог был посвящен укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества между государствами и облегчению процедур по его расширению. Кроме того, стороны обсудили вопрос о таможенных льготах для сирийских товаров.

Инвестиционная привлекательность Сирии значительно повысилась после принятия закона, обеспечивающего ряд гарантий и стимулов для иностранных вкладчиков.

На площадке данного мероприятия представлен ряд российских компаний, осуществляющих инвестиции в Сирийскую Арабскую Республику (САР). Также в диалоге приняли участие посол Сирии в ОАЭ Гассан Аббас и генеральный консул России в Эмиратах Олег Фомин.

С начала вооруженного конфликта на собственной территории в 2011 году Сирия оказалась опустошена ввиду боевых действий, стремительной инфляции, иностранных санкций и массового оттока населения. Помимо уничтожения инфраструктуры, был нанесен тяжелейший урон многим историческим центрам, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО (Алеппо, Пальмира).

По приблизительным оценкам, стоимость нанесенного войной ущерба приближается к 500 миллиардам долларов, и Россия является главным инвестором в сирийскую промышленность, базовую инфраструктуру. Российские компании поставляют в САР строительную и сельскохозяйственную технику, гуманитарную помощь, участвуют в восстановлении энергосистем и реализуют множество других проектов.