Интересных мест в мире тысячи, даже десятки тысяч. Кажется, невозможно обойти все музеи и галереи мира! А сколько природных памятников, сколько разных архитектурных шедевров... Но, даже если вам посчастливилось много путешествовать, вы наверняка согласитесь: знать все обо всем просто нереально. Поэтому и есть такая замечательная профессия, как экскурсовод. Как стать гидом-экскурсоводом, где работать ― рассмотрим в этой статье.

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О профессии

Принципиальной разницы между гидом и экскурсоводом нет. Однако следует отметить, что профессия гида несколько шире.

В то время, как экскурсовод чаще всего проводит экскурсию по конкретному месту или объекту, гид сопровождает группу в поездке. Он не только рассказывает участникам интересные факты, но и в целом решает множество организационных моментов. Гид-сопровождающий занимается заселением туристов в гостиницу, организацией трансфера и питания, отвечает на всевозможные вопросы.

Круг задач экскурсовода во многом зависит от места и специфики его работы, но в целом сводится к следующим пунктам:

сбор исторических материалов и подготовка экскурсии;

организация встречи и трансфера группы;

инструктаж по технике безопасности и правилам посещения достопримечательностей;

подготовка экскурсионной документации;

проведение экскурсии;

координация группы в непредвиденной ситуации;

организация отъезда группы с места экскурсии.

Как стать экскурсоводом

Учиться на экскурсовода или гида можно после 11 класса. Для этого следует искать вуз, где есть отделения туризма и смежные с ним. Так, например, подобные направления есть в следующих учебных заведениях:

СПбГИК (СПбГУКИ);

РМАТ в Московской области;

ИТиГ;

филиал РГУТиС; ИТТ в г. Пушкино;

РПУ;

УМИТ.

Если у вас уже есть высшее образование (замечательно, если оно связано с искусством, архитектурой и так далее), то квалификацию гида-экскурсовода можно получить на специальных курсах.

На курсах гидов рассказывают о юридической стороне туристической сферы и правовых аспектах, учат готовить собственные планы поездок и экскурсий, рассказывают об особенностях тех или иных достопримечательностей. Большой блок посвящен взаимодействию с гостями и решению конфликтных ситуаций.

Хороший гид, к которому хочется вернуться, кого рекомендуют друзьям и знакомым, должен обладать следующими качествами и знаниями:

Образование: это очевидно. Без глубокого знания своего предмета нечего и думать о том, чтобы работать в этой сфере. Зачастую гиды просто начитывают усвоенный материал, погружаются в ненужные цифры и даты, которые едва ли возможно запомнить. Это неинтересно. Задача хорошего гида придумать яркую историю, где есть место и полезной, и развлекательной информации, а даты переплетаются с интересными фактами и заметками и таким образом запоминаются гостям; Эрудиция, которая нужна, чтобы рассказ звучал непринужденно и легко. Чтобы складывалось ощущение, что экскурсовод знает буквально все (хотя это, конечно, не так). Учите цитаты, запоминайте песни, стихи, больше читайте и смотрите. Все, что вы знаете, будет в помощь. Грамотная речь ― это главный инструмент «говорящего» человека. Емкая, краткая, богатая речь с правильными ударениями ― необходимая составляющая компетенций гида-экскурсовода. Хорошая память в профессии экскурсовода очень важна. Безусловно, многие гиды носят с собой небольшие «шпаргалки» в виде иллюстраций или фотографий, да и сама достопримечательность может служить подсказкой. Но все-таки основную массу сведений нужно элементарно запомнить. Знание иностранных языков пригодится даже в том случае, если вы водите группы соотечественников в пределах родной страны. Говорить об архитектуре, живописи, театре и многом другом без отсылок на иностранные источники и использования слов на французском, английском, итальянском языках просто невозможно. Такт, вежливость, знание этикета ― залог того, что взаимодействие с группой пройдет максимально комфортно для всех. Именно гиду приходится разрешать всевозможные конфликты. И, конечно, нужно иметь выдержку и ни в коем случае не ввязываться в них самому.

Где работает экскурсовод

Прежде всего, это, конечно, музеи и музейные комплексы. В современных музеях предусмотрена отличная навигация. Она позволяет посетителям двигаться по музейному пространству так, чтобы охватить всю экспозицию в хронологическом порядке. Каждый экспонат сопровождает пояснительная табличка. Но даже такая подготовительная работа может оказаться недостаточной без разъяснений и дополнений опытного, знающего свое дело экскурсовода. Как вариант, посетители могут воспользоваться аудиогидом, но информация в нем ограничена, да и вопросы коробочке с динамиком не задашь.

Работа музейного гида особенно важна, когда на экскурсию приходят дети. Им уж точно пояснительных табличек недостаточно, они приходят за интересной историей. И то, насколько внимательно будет столь требовательная аудитория, во многом зависит от мастерства экскурсовода.

Гидом можно работать не только в конкретном заведении, но и в целом по городу. В этом случае задача специалиста оптимально составить маршрут и провести по нему группу так, чтобы успеть показать туристам все самое-самое интересное. Здесь пригодятся не только краеведческие знания, но и способность ориентироваться на местности, знание всех маршрутов. Необходимо также предусмотреть, где группа будет обедать или ужинать. Словом, эта полноценная занятость, требующая серьезной отдачи. Гидом можно работать как самостоятельно (на себя), так и в рамках туристической компании.

Специальность экскурсовода часто совмещается с работой переводчика. Как правило, речь идет о въездном туризме. В этом случае от гида требуется не только отличное знание своего предмета, но и владение одним или несколькими иностранными языками.

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Плюсы и минусы профессии экскурсовода

Работать гидом, несомненно, очень интересно. Ведь это возможность постоянно бывать в самых замечательных местах: музеях, соборах, городах, наконец. Это постоянное общение с людьми, а значит, новые, интересные знакомства. И, наконец, это возможность познакомить других с чем-то действительно прекрасным.

Но не зря говорят, что у каждой медали две стороны. Решать, какая из них преобладает, каждый должен для себя сам. Постоянное общение с разными людьми не обходится без конфликтов, которые надо уметь сгладить. Это требует душевных сил, терпения и такта.

Постоянные командировки и поездки оборачиваются малым количеством свободного времени и редкими встречами с близкими. Особенно это касается профессии гида, который не уходит с работы в конце дня, как все остальные, а сопровождает группу постоянно. И, таким образом, фактически работает круглые сутки.

Нельзя не сказать и о конкуренции, которая царит в этой сфере деятельности. Она достаточно высока. Устроиться на высокооплачиваемую работу по-настоящему сложно. Также у такой работы есть сезонность. Традиционно больше всего путешествуют летом либо на новогодних праздниках. Соответственно, у тех, кто организует такие поездки и участвует в них, праздников нет совсем.