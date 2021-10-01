Пианистка Валентина Лисица назвала получение паспорта ДНР сокровенной мечтой

Донецк, 1 октября. Пианистка Валентина Лисица мечтала стать гражданкой ДНР, но не хотела просить о вручении паспорта. В последний день сентября ее мечта стала реальностью.

Пианистка ездила в ДНР с концертами с 2015 года. Люди советовали ей попросить гражданство, но артистке было стыдно. Это чувство у нее возникло, поскольку она понимала, сколько по времени люди стояли в очередях и добивались документов.

Получение паспорта ДНР стало для пианистки волнительным событием. Перед днем, когда ей должны были вручить заветный документ, она не спала всю ночь. Лисица назвала принятие гражданства ДНР сокровенной мечтой.

«Встала утром и поняла, что везде меряют температуру, у меня она оказалась повышенной. Я ответила, что просто волнуюсь. Руки были ледяными. То есть я была как ребенок перед первыми сольными концертами, на которых, к слову, сейчас я совершенно спокойна, могу даже перед этим перекусить, потому что это работа. Но подобное случается раз в жизни, и этот день настал», — сказала музыкант в интервью «Народным Новостям».

Пианистка рассказала журналистам об особенностях концертов в Донбассе. По ее словам, для жителей ДНР музыка совсем не развлечение. Как считает Лисица, люди там иначе воспринимают ее композиции.

ДНР объявила о независимости после государственного переворота на Украине. Республика не согласилась с позицией пришедшей в Киев незаконной власти. Украина начала военную операцию против Донбасса, конфликт продолжается с 2014 года.