Опубликовано видео задержания Саакашвили со счастливой улыбкой и в наручниках

Тбилиси, 1 октября. Бывший президент Грузии и украинский чиновник Михаил Саакашвили с улыбкой проследовал за правоохранителями во время задержания. Грузинские СМИ опубликовали кадры с места событий.

Видео со счастливо улыбающимся Саакашвили появилось в Сети. Телеканал «Пирвели» сообщил, что политик находится в Руставской тюрьме. Учреждение находится недалеко от грузинской столицы, Тбилиси.

Саакашвили ранее сообщил о своем возвращении в Грузию после восьмилетнего отсутствия. В видеообращении экс-президент отметил, что находится в Батуми. Против бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел. МВД Грузии ранее пригрозило Саакашвили задержанием, если он пересечет границу.

Экс-президенту на родине заочно вынесли приговор. Саакашвили получил девять лет лишения свободы в Грузии.