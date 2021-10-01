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Жена футболиста Малафеева рассказала о кризисе в семье
Шоу-бизнес
Жена футболиста Малафеева рассказала о кризисе в семье
instagram.com  /  @malafeeva_ekaterina

Москва, 1 октября. Супруга известного российского футболиста Вячеслава Малафеева Екатерина рассказала о тяжелом периоде в жизни. В соцсетях она объяснила, почему перестала публиковать новые посты.

Еще совсем недавно спортсмен не прекращал делиться откровенными и яркими снимками своей жены во время очередного отдыха. Однако идиллия между супругами продлилась недолго — недавно Малафеева призналась, что в их семье в очередной раз наступил кризис.

«Я взяла перерыв в Instagram, но больше не хочу скрывать правду. Мы со Славой уже неделю не живем вместе. Взяли паузу. Что будет дальше, я не знаю. Это непростое решение для меня», — откровенно сообщила своим фолловерам бизнес-леди.

Она призвала своих поклонников не доставать ее большим количеством вопросов, поскольку пока не готова делиться подробностями. Однако подчеркнула, что как только будет готова — обязательно расскажет обо всем.

Кризис в семье спортсмена начался в прошлом году, после того как у Екатерины Малафеевой случился выкидыш. Произошедшее сильно отразилось на отношениях в семье. Несмотря на все попытки супругов, им удается все наладить лишь на короткий срок.

Кроме того, Малафеев пытается бороться с тяжелой зависимостью своей дочери от первого брака. В начале года экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной России признался, что до сих пор не решил проблемы с наследницей, и девушка была отправлена в реабилитационный центр после очередного срыва.

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кризис семья малафеев
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