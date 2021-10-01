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Трюдо отправился в отпуск вместо церемонии в память о погибших детях индейцев
Весь мир
Трюдо отправился в отпуск вместо церемонии в память о погибших детях индейцев
Global Look Press  /  Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency

Оттава, 1 октября. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подвергся критике после того, как он проигнорировал памятные мероприятия в Национальный день истины и примирения, который посвящен пропавшим и выжившим детям индейцев, обучавшимся в католических школах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно официальному графику, Трюдо должен был провести выходной день в Оттаве, однако он улетел со своей женой и тремя детьми в курортный городок Тофино в провинции Британская Колумбия. Агентство Global News сообщило о том, что его самолет приземлился недалеко от города.

«Премьер-министр проведет несколько дней в Тофино со своей семьей», — заявила пресс-секретарь Трюдо.

После этой новости Трюдо столкнулся с волной критики со стороны оппозиции из-за того, что он отправился на отдых в столь важный для коренных народов день.

В ответ пресс-секретарь главы правительства сообщила, что Трюдо «проведет телефонный разговор с индейцами, выжившими после католических интернатов».

Позже Трюдо опубликовал сообщение на официальной странице в Twitter, в котором заявил, что он побеседовал с представителями коренных народов, «услышал их истории и получил советы на будущее».

Премьер от Либеральной партии, которая 10 дней назад победила на напряженных парламентских выборах, сделал интересы индейцев приоритетом в ходе избирательной кампании. В июне его правительство учредило федеральный праздник, чтобы обратить больше внимания на происходившее в школах-интернатах для детей коренных жителей.

Члены организации коренных народов Британской Колумбии, где были обнаружены массовые захоронения детей, отметили, что они пригласили Трюдо на церемонию, посвященную почтению памяти жертв.

«Это правительство, которое объявило интересы коренных народов своим приоритетом, однако действия премьер-министра не соответствуют его словам», — заявила глава Ассоциации женщин-индейцев Линн Груль.

Проклятие детских могил: почему католические храмы горят один за другим в Канаде
Федеральное агентство новостей  / 

В июне в Канаде прокатилась волна поджогов католических храмов. Это было вызвано обнаружением многочисленных захоронений детей индейцев, которых насильно забирали в школы-интернаты, находившиеся в ведении Католической церкви. Согласно докладу «Пропавшие дети и неизвестные захоронения» по состоянию на 2015 год в интернатах скончались 3200 детей, однако на сегодняшний день это число увеличилось еще на 900 случаев.

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