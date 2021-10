Трюдо отправился в отпуск вместо церемонии в память о погибших детях индейцев

Оттава, 1 октября. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подвергся критике после того, как он проигнорировал памятные мероприятия в Национальный день истины и примирения, который посвящен пропавшим и выжившим детям индейцев, обучавшимся в католических школах. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно официальному графику, Трюдо должен был провести выходной день в Оттаве, однако он улетел со своей женой и тремя детьми в курортный городок Тофино в провинции Британская Колумбия. Агентство Global News сообщило о том, что его самолет приземлился недалеко от города.

Global News caught up with Justin Trudeau, who was vacationing in Tofino on Canada's first National Truth and Reconciliation Day.



His official itinerary placed him in "private meetings" in Ottawa.



Full story here: https://t.co/Dy3U3JGEge #cdnpoli #bcpoli pic.twitter.com/ebeUaUjFal — Kamil Karamali (@KamilKaramali) October 1, 2021

«Премьер-министр проведет несколько дней в Тофино со своей семьей», — заявила пресс-секретарь Трюдо.

После этой новости Трюдо столкнулся с волной критики со стороны оппозиции из-за того, что он отправился на отдых в столь важный для коренных народов день.

В ответ пресс-секретарь главы правительства сообщила, что Трюдо «проведет телефонный разговор с индейцами, выжившими после католических интернатов».

Canadian Prime Minister Justin Trudeau drew criticism for flying to the West Coast on holiday on the first National Day for Truth and Reconciliation honoring the lost children and survivors of indigenous schools https://t.co/1ARnnfEuFY pic.twitter.com/XmxzGPts5v — Reuters (@Reuters) October 1, 2021

Позже Трюдо опубликовал сообщение на официальной странице в Twitter, в котором заявил, что он побеседовал с представителями коренных народов, «услышал их истории и получил советы на будущее».

Премьер от Либеральной партии, которая 10 дней назад победила на напряженных парламентских выборах, сделал интересы индейцев приоритетом в ходе избирательной кампании. В июне его правительство учредило федеральный праздник, чтобы обратить больше внимания на происходившее в школах-интернатах для детей коренных жителей.

Today, Canadians reflect on the painful and lasting impacts of residential schools and honour survivors, their families, and their communities as we recognize and observe the first National Day for #TruthAndReconciliation. Read PM Trudeau’s statement: https://t.co/l6ZyYZrK0Z — CanadianPM (@CanadianPM) September 30, 2021

Члены организации коренных народов Британской Колумбии, где были обнаружены массовые захоронения детей, отметили, что они пригласили Трюдо на церемонию, посвященную почтению памяти жертв.

«Это правительство, которое объявило интересы коренных народов своим приоритетом, однако действия премьер-министра не соответствуют его словам», — заявила глава Ассоциации женщин-индейцев Линн Груль.

Федеральное агентство новостей /

В июне в Канаде прокатилась волна поджогов католических храмов. Это было вызвано обнаружением многочисленных захоронений детей индейцев, которых насильно забирали в школы-интернаты, находившиеся в ведении Католической церкви. Согласно докладу «Пропавшие дети и неизвестные захоронения» по состоянию на 2015 год в интернатах скончались 3200 детей, однако на сегодняшний день это число увеличилось еще на 900 случаев.