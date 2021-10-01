Виннер-Усманова вступилась за Аверину в ответ на критику Далалояна

Москва, 1 октября. Ирина Винер-Усманова отреагировала на высказывание победителю Олимпийских игр в Токио Артура Далалояна о вручении BMW X5 Дине Авериной.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова подвергла критике Артура Далалояна, выразившего недовольство вручением Дине Авериной автомобиля BMW X5 за серебро на Олимпиаде в Китае. Своим мнение о заявлении спортсмена она высказала в разговоре с журналистами Sport24.

«В России слишком много идиотов. Я не хочу высказываться о речи одного из них. Если президент считает, что подарить Дине Авериной машину — справедливо, то почему кто-то с этим спорит?» — отметила Винер-Усманова.

Накануне президент ВФХГ сообщила, что прилетит на чемпионат мира по художественной гимнастике, пишет RT. Турнир в Японии пройдет с 27 по 31 октября.

Далалоян ранее назвал несправедливым вручение BMW Х5 Дине Авериной. Гимнаст подчеркнул, что решение подарить гимнастке автомобиль вызвало у него легкое недоумение.