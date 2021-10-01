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ЕГЭ в России состоится с 21 марта по 2 июля 2022 года
Общество
ЕГЭ в России состоится с 21 марта по 2 июля 2022 года
k-obr.spb.ru  /  Пресс-служба комитета по образованию Петербурга

Москва, 1 октября. Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России среди учащихся 11 классов состоится в период с 21 марта по 2 июля 2022 года.

Такие данные приведены в проекте расписания Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. С 21 марта по 15 апреля будет проводиться досрочная сдача ЕГЭ.

Основной период экзаменов для российских выпускников вместе с резервными днями — с 27 мая по 2 июля. При этом с 5 по 20 сентября предусматривается дополнительное время для сдачи ЕГЭ.

Рособрнадзор ранее сообщил, что обязательными предметами на ЕГЭ останутся математика и русский язык. По литературе и другим школьным предметам сдавать экзамен российским школьникам не придется.

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