Климова вместе с мамой показались в цветастых платьях

Москва, 1 октября. Актриса Екатерина Климова отметила шестилетие своей дочери Беллы в одном из столичных ресторанов. Вместе с ней туда прибыла и ее мама — Светлана Владимировна. Родительница сейчас живет вместе с дочерью, помогает ей по хозяйству и нянчится с четырьмя детьми актрисы.

Пытливый глаз подписчика заметит, что дамы очень похожи между собой. Ведь у них обеих очень миловидные черты лица, обе они — знойные брюнетки. В ресторан они нарядились в наряды с цветочными принтами.

Климова выбрала для похода юбку-карандаш, сшитую из парчи с флористическими мотивами, а Светлана Климова решила надеть платье с цветочным орнаментом.

Стоит отметить, что сейчас Екатерина Климова не замужем. Она воспитывает двоих сыновей-подростков Корнея и Матвея от первого брака с актером Игорем Петренко, а также дочь Елизавету от ювелира Ильи Хорошилова и самую младшую девочку Изабеллу — от артиста Гелы Месхи.

Кстати, выбор юбки-карандаша ей посоветовала народный стилист Эвелина Хромченко. Она заявила об этом на одном из эфиров передачи «Модный приговор». Посоветовала Хромченко обратить внимание и на парчу, а также напомнила о том, что в этом сезоне актуальны бархат, шелк и жаккард. Интересно, что и демократичный трикотаж в этом году стал настоящим фаворитом подиумов.

Ранее Екатерина Климова доказала, что даже утром можно выглядеть прекрасно.